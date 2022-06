SmartWatch MobileConcepts LLC est ce que l’on appelle communément un patent troll, c’est à dire une société qui ne produit rien mais qui enrichit un portefeuille de brevets de manière à s’enrichir via les procédures pour infractions de brevets lancées en justice. En 2016, SmartWatch MobileConcepts a mis la main sur le brevet 10 362 480 intitulé « Systèmes, méthodes et appareils pour permettre aux utilisateurs d’appareils portables d’accéder à des systèmes électroniques sécurisés », un brevet suffisamment généraliste pour cibler aisément les fonctions de tels ou tel appareil vendu dans le commerce.

Et cette fois donc, la cible est… l’Apple Watch. La plainte de SmartWatch MobileConcepts LLC stipule qu’ « Apple exploite et administre des systèmes, des produits et des services qui permettent à un utilisateur d’appareil portable d’accéder à des systèmes électroniques sécurisés », ce qui rentrerait donc en infraction avec le brevet cité ci-dessus. Forcément, le plaignant demande le retrait du marché des appareils concernés, ce qui a une (petite) chance de déboucher sur des accords financiers juteux en coulisses si jamais les choses tournaient mal pour la société accusée (ici Apple donc).