Apple propose aujourd’hui la bêta 3 (build 19G5046d) d’iOS 15.6 sur iPhone et d’iPadOS 15.6 sur iPad. Elle débarque deux semaines après la précédente version et se veut pour l’instant disponible auprès des développeurs.

Les deux premières bêtas d’iOS 15.6 n’ont pas ajouté de nouveautés. A voir si la version distribuée aujourd’hui en propose, mais cela semble peu probable. Il est possible qu’iOS 15.6 soit l’ultime mise à jour d’iOS 15 et Apple se focalise sur la correction de bugs et les améliorations générales.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas d’iOS 15 pour les développeurs, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez télécharger la bêta 3 d’iOS 15.6.

Naturellement, certains d’entre vous attendent probablement la deuxième bêta d’iOS 16. Celle-ci n’est pas encore disponible. Si l’on se base sur les habitudes d’Apple, il y aura une nouvelle version toutes les deux semaines. Sachant que la première version a été proposée le 6 juin dernier, on peut imaginer que la prochaine arrivera en début de semaine prochaine.

Dans le même temps, Apple propose la bêta 3 (build 21G5046c) de macOS 12.5 sur Mac. Là encore, il ne faut pas s’attendre à de nouveautés mais uniquement des correctifs. Du côté de l’Apple Watch, il y a la bêta 3 (build 19U5046b) de watchOS 8.7. Et pour l’Apple TV, c’est la bêta 3 (build 19M5046c) de tvOS 15.6.