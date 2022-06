L’iPad de 10e génération va voir le jour en 2022 et des détails le concernant ont été partagées. Il est question de la puce, de l’écran, de la connectivité et de l’abandon du Lightning.

Selon 9to5Mac, l’iPad de 2022 aura le droit à un écran de 10,5 pouces. En comparaison, le modèle existant a un écran de 10,2 pouces. Reste à savoir si Apple conservera le design actuel avec les bordures importantes autour de l’écran et le bouton Home avec Touch ID, ou si un nouveau design est prévu. Les autres iPad ont des bordures plus fines et Touch ID au niveau du bouton d’allumage.

Parmi les autres nouveautés, il y aurait la puce A14. Celle-ci a fait ses débuts avec les iPhone 12 et on la retrouve aussi avec l’iPad Air 4. En comparaison, l’iPad 9 dispose de la puce A13. D’autre part, le nouveau modèle de 2022 supporterait la 5G, ce qui serait une première pour la tablette d’entrée de gamme d’Apple. Il serait également question du port USB-C à la place du port Lightning. Là encore, ce serait une première pour l’iPad d’entrée de gamme. Tous les iPad auraient ainsi un port USB-C.

La présentation du nouvel iPad se fera probablement à l’automne. Mais il n’y a pas encore une date précise.