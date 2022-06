Il existe un problème avec l’intégration d’Apple Music sur les enceintes Amazon Echo et celles d’autres marques avec l’assistant Alexa. Le service de streaming musical a tout simplement disparu dans certains pays, dont aux États-Unis.

La page dédiée pour avoir Apple Music sur son enceinte Amazon Echo a disparu aux États-Unis et dans d’autres régions. Il n’est plus possible de l’installer. En réalité, même ceux qui l’ont déjà installé ne peuvent plus en profiter, sans que l’on sache réellement quel est le problème.

Simple bug ou retrait volontaire ? Difficile de le dire pour l’instant. Le service semble toujours disponible en France et dans le reste de l’Europe. La page française est toujours active, contrairement à la page américaine.

Il s’agit d’un problème puisque les enceintes connectées servent majoritairement à écouter de la musique ou des podcasts. L’absence soudaine du support pour Apple Music est dérangeante pour tous ceux qui sont abonnés à ce service de streaming en particulier.

Pour rappel, l’intégration d’Apple Music avec les enceintes Amazon a fait ses débuts en 2018. Il y a ensuite eu le support d’Apple Podcasts en 2019. Pour le coup, Apple Podcasts est toujours disponible aux États-Unis et dans les autres pays. Le problème concerne uniquement Apple Music.