Apple prévient les développeurs qu’ils peuvent désormais transférer la propriété des applications utilisant iCloud. Ce n’était tout simplement pas possible auparavant.

Dans une note, Apple annonce que les applications qui utilisent iCloud peuvent désormais être transférées à un autre développeur, à condition qu’il fasse partie de l’Apple Developer Program. Ce sera pratique pour toute personne qui vendrait son application ou qui aurait besoin de la déplacer vers un autre compte auquel elle n’était pas associée au départ.

Voici ce qu’Apple indique dans ses notes :

L’application conserve ses évaluations et ses notes pendant et après le transfert, et les utilisateurs continuent à avoir accès aux futures mises à jour. En outre, lorsqu’une application est transférée, elle conserve son identifiant (Bundle ID). Il n’est pas possible de mettre à jour l’identifiant après la mise en ligne d’une build pour l’application.