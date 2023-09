Apple a envoyé un e-mail aux développeurs pour les inviter à participer à un atelier à son Apple Developer Center à Cupertino afin d’optimiser leurs applications. L’atelier est gratuit et propose des astuces pour améliorer les performances générales et réduire la consommation d’énergie. Cela se traduit par une meilleure autonomie sur l’iPhone des utilisateurs.

L’e-mail d’Apple indique :

Rejoignez-nous pour une journée entière d’événements en personne et découvrez comment améliorer l’expérience de vos applications en maximisant les performances. Apprenez à optimiser votre utilisation des frameworks Apple, à identifier et à résoudre les problèmes de performances à l’aide d’outils tels que Instruments et Xcode Organizer, et bénéficiez des conseils des ingénieurs Apple sur la réduction du temps de lancement, du taux de blocage, de l’empreinte mémoire et bien plus encore. En outre, vous aurez la possibilité de tester vos applications et de bénéficier d’une assistance pratique. Organisé à l’Apple Developer Center de Cupertino.