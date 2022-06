La supply chain d’Apple prend ses distances avec la Chine dans le contexte des mesures répétées de confinement. Foxconn a construit une énorme usine au Vietnam, et Pegatron (l’un des assembleurs de l’iPhone) envisagerait à son tour de délocaliser sa production après plusieurs interruptions d’activités dans ses usines de Shanghai et de Kunshan. Le fournisseur chinois blâmerait aussi des difficultés de recrutement pour des raisons à la fois saisonnières mais aussi liées au débauchage féroce des sociétés concurrentes.

« Nous avons été confrontés à des contrôles COVID durant deux mois », a ainsi déclaré le CEO de Pegatron, Liao Syh-jang, lors d’une assemblée des actionnaires. « Nous n’aurions pas pu anticiper ça à l’avance, ce qui me permet de souligner nos expansions au Vietnam, en Inde, en Indonésie et en Amérique du Nord, afin de résoudre notre pénurie de main-d’œuvre, l’écart entre la haute et la basse saison, et afin d’augmenter l’utilisation de notre capacité de production. »

Pegatron envisage cependant un retour à la normale en Chine lors du second semestre 2022, la Chine ayant annoncé un allègement des mesures de restrictions anti-COVID.