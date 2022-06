Les processeurs 3nm ne sont pas encore sur le marché (et c’est à peine le cas pour le 4nm) que déjà TSMC accélère la cadence. Le fondeur taiwanais, à qui l’on doit les processeurs Ax et Apple Silicon (M1, M2), vient en effet d’annoncer que la production en série de processeurs gravés à 2 nm débutera en 2025, soit pour la sortie de l’iPhone 17 !

Pour rappel, le M2 disponible sur le MacBook Pro 13 pouces et la nouvelle gamme de MacBook Air reste gravé en 5nm, tout comme le A15 et probablement le A16 qui embarqueront dans les iPhone 14 et 14 Pro. L’iPhone 15 disponible l’an prochain devrait sauter la case 4nm et disposerait donc d’un processeur A17 en 3nm (idem sans doute pour le futur M3).

Un porte parole de TSMC a précisé que pour parvenir à la finesse de gravure en 2nm, il avait fallu mettre au point une technologie de production « radicalement différente » de celle utilisée pour le 5nm. La bataille du 2nnm est donc lancée : Samsung a déjà annoncé qu’il produirait des puces 2nm en 2025, et Intel fait plus fort encore en assurant que son procédé de gravure en 1,8nm sera prêt dès la fin de l’année 2024.