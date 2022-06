Kantar a publié son traditionnel classement des marques Brand Finance Global 500, et une fois de plus, Apple domine a mêlée, avec une valeur de marque en croissance de 55% sur un an (947 milliards de dollars), devant Google (819 milliards de dollars), Amazon (705 milliards), Microsoft (611 milliards) et le géant chinois Tencent (214 milliards). Le gain le plus fort d’une année sur l’autre est à chercher du côté de Google, dont la valeur de marque a progressé de 79% sur un an. Le calcul de cette valeur est une tambouille qui mixe les performances économiques brutes des entreprises avec d’autres critères (relations avec le consommateur, leadership, innovation, etc.).

Kantar précise en outre que le top 100 de ce classement des marques « pèse » pas moins de 8700 milliards de dollars au global, ce qui signifie qu’Apple représente à lui seul plus de 10% de ce top. On note aussi la prédominance absolue des entreprise de technologie, ce qui est finalement assez « raccord » avec la valeur boursière desdites entreprises.