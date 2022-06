Apple propose depuis peu son nouveau chargeur de 35 W qui a la particularité d’avoir deux ports USB-C. Il est ainsi possible de charger deux appareils à la fois. Le fabricant a depuis publié une page d’assistance pour partager d’autres détails.

Dans la plupart des cas, le fait de connecter deux appareils sur le chargeur de 35 W d’Apple va permettre d’avoir 17,5 W sur chaque appareil. Mais il y a des exceptions, notamment quand un produit consomme moins d’énergie, comme l’Apple Watch :

Si vous connectez un MacBook et un iPhone ou un iPad, chaque appareil reçoit jusqu’à 17,5 W.

Si vous connectez un iPhone et un iPad, chaque appareil reçoit jusqu’à 17,5 W.

Si vous connectez un MacBook ou un iPhone et une Apple Watch ou des AirPods, le Mac portable ou l’iPhone reçoit jusqu’à 27,5 W et l’Apple Watch ou les AirPods reçoivent jusqu’à 7,5 W.

Apple ajoute que si l’un des appareils a besoin de plus d’énergie, il faut débrancher l’autre appareil et son câble de l’adaptateur secteur.

L’adaptateur secteur de 35 W avec deux ports USB-C coûte 65 euros chez Apple et chez Amazon. Il existe un modèle standard vendu dans le monde entier et un modèle compact disponible dans quelques pays, dont aux États-Unis et au Canada. Dans le deux cas, le prix est le même.