Au début du mois de mai, Apple prenait BOE la main dans le sac à modifier les process de fabrication des panneaux OLED pour l‘iPhone sans l’en avoir averti au préalable. Ces modifications cachées avaient provoqué la colère de la firme de Cupertino, au point que BOE avait frôlé la mise au ban de la supply chain d’Apple. Quelques semaines plus tard, BOE démentait toutefois avoir été éjecté de la chaîne d’approvisionnement d’Apple.

The Elec confirme aujourd’hui les déclarations du fournisseur : Apple serait sur le point d’évaluer les panneaux OLED produits par BOE pour le compte de l’iPhone 14. Les premières séries de panneaux OLED de BOE seront ainsi minutieusement examinées par Apple dans le courant de la semaine. Rien ne dit cependant que le fournisseur n’ait pas subi quelques rétorsions de la part d’Apple, sous la forme par exemple d’un volume de commandes en panneaux OLED plus bas que celui de l’iPhone 13. Dans tous les cas de figure, Samsung et LG Display produiront le gros des écrans OLED pour l’iPhone 14.