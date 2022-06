Avec un metaranking utilisateur Metacritic aux alentours de 0,4 (sur 10 !), Diablo Immortal (Lien App Store – Gratuit – Immortal) est devenu en quelques semaines le jeu vidéo le plus mal noté de l’histoire. Les joueurs reprochent principalement un modèle économique hyper prédateur : il faudrait débourser jusqu’à 100 000 dollars pour mettre au max son perso ! Pourtant, les notes et commentaires du titre sur l’App Store sont souvent plus que correctes, un « schisme » entre joueurs « casus » et « hardcores » qui se vérifie aussi sur le terrain financier.

Ainsi, Appmagic et GameDev Reports rapportent que le jeu de Blizzard a déjà été téléchargé plus de 8,5 millions de fois et a généré un chiffre d’affaires, via les micro-transactions, de 24 millions de dollars (dont 43% aux US uniquement). Diablo Immortal détruit par les joueurs, Diablo Immortal éreinté par la critique, mais Diablo Immortal riche comme un guerrier qui aurait mis à sac un donjon rempli d’or !

Le soucis est bien qu’après ce succès incontestable, les studios ne risquent pas de mettre un terme aux GAAS (Game As A Service), aux lootboxes et aux mécaniques prédatrices qui poussent le joueur à mettre la main au porte-monnaie.