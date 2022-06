Vous avez certainement déjà rencontré les CAPTCHAs sur des sites Internet ou des applications, et iOS 16 (tout comme macOS Ventura) va vous aider à les contourner grâce à une nouvelle option.

Les CAPTCHAs servent à prouver que l’internaute cherchant à accéder à un site ou une application est bien un humain et non un robot. Il faut alors choisir toutes les images montrant des feux tricolores, des escaliers, des motos et plus encore. L’idée est que la tâche doit être simple pour un humain et compliquée pour un robot, bien que ces derniers s’en sortent bien depuis quelques années maintenant grâce aux avancées technologiques.

Apple veut donc aider les utilisateurs d’iPhone avec iOS 16 et propose un nouveau réglage. La description indique : « Contournez les CAPTCHAs dans les apps et sur le Web en autorisant iCloud à valider votre appareil et votre compte de façon automatique et privée ». L’option (qui est activée par défaut) se trouve dans Réglages > Identifiant Apple > Mot de passe et sécurité.

Apple a récemment partagé une vidéo contenant des détails techniques sur le fonctionnement de cette fonctionnalité. Pour faire simple, le système d’Apple vérifie que l’appareil et le compte de l’utilisateur sont en règle, et présente ce que l’on appelle un jeton d’accès privé à l’application ou au site Web. Apple fait office de fournisseur qui procure les jetons attestant de la fiabilité du navigateur. De l’autre côté, il y a un validateur (comme Cloudflare) qui vérifie le jeton créé par le fournisseur.

Cloudflare et Fastly ont déjà annoncé la prise en charge des jetons d’accès privé, ce qui signifie que la possibilité de contourner les CAPTCHAs va être offerte à des millions d’applications et de sites qui utilisent ces plateformes.