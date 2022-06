Apple a diffusé Escape from the Office en mars et il se trouve qu’il s’agit de l’une des publicités les plus vues sur YouTube. YouTube a profité du Festival international de la créativité (Cannes Lion) pour dévoiler le top 10.

Escape from the Office a été la 8e publicité la plus regardée sur YouTube au cours des 12 derniers mois, avec 34,21 millions de vues à date. La première place est pour une vidéo de Samsung qui teasait le Galaxy Unpacked 2021. Il y a ensuite eu une publicité pour la suisse avec Roger Federer et Anne Hathaway. Dans les deux cas, il y a eu 102 millions des vues.

Dans la vidéo d’Apple, des employés décident de quitter l’entreprise pour laquelle ils travaillent afin de fonder leur propre start-up. Pour leur premier projet, les Underdogs (c’est leur nom) veulent créer un sac renforcé qui doit être plus solide et plus écologique que l’utilisation de deux sacs ordinaires. En plus de montrer certaines des fonctionnalités des appareils Apple, comme le partage des mots de passe Wi-Fi via AirDrop, FaceTime en groupe, Siri en mains libres et la réalité augmentée, la vidéo fait également la promotion de la nouvelle plateforme Apple Business Essentials.

Apple avait déjà proposé une publicité avec les Underdogs en 2019. Mais celle-ci cumule moins de 10 millions de vues. La nouvelle réclame a donc été nettement plus populaire.

Voici le top 10 pour les publicités les plus regardées sur YouTube :