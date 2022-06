Si l’on sait désormais que BOE est revenu dans les petits papiers d’Apple, Samsung garde toujours la part du lion sur la production des écrans OLED destinés à la prochaine génération d’iPhone. Si l’on en croit les bonnes sources d’ETNews, le géant sud-coréen produirait 80 millions de panneaux OLED pour l’iPhone 14 et iPhone 14 Pro.

Samsung Display collaborerait avec Duksan Neolux, Solus Advanced Materials et Samsung SDI pour la fabrication d’écrans OLED de technologie M12 (nouveaux matériaux), soit des écrans LTPO (low-temperature polycrystalline oxide) et TFT (thin film transistor) disposant de plus transferts de charge que les écrans des iPhone 13.

Sans rentrer dans les détails, ces dalles seraient in fine moins énergivores que les gen précédentes, ce qui promet peut-être de nouvelles améliorations sur le front de l’autonomie.