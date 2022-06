Apple annonce le retour des stages d’été dans ses boutiques, après avoir basculé sur un format en ligne à cause du Covid-19. Des séances seront animées chaque semaine du 20 juin au 31 août.

Les stages d’été d’Apple sont un programme gratuit pour les enfants (8 à 12 ans) et leur famille. Pour le 20e anniversaire, les séances sont organisées en personne, sous la forme d’une expérience de deux heures qui offre aux participants l’opportunité de créer leur propre BD numérique sur les thèmes de la protection et la célébration de la planète. Les parents peuvent désormais s’inscrire sur apple.co/apple-camp.

« Nous avons hâte de voir comment les enfants et leurs proches pourront stimuler leur imagination en apprenant des membres de nos équipes et aussi les uns des autres pendant le Stage d’été Apple », a déclaré Deirdre O’Brien, la vice-présidente d’Apple chargé des Apple Store et des employés. « Depuis 20 ans, ce programme spécial a donné la possibilité de tisser des liens et d’apprendre dans nos magasins, partout dans le monde. Aujourd’hui, nous sommes très heureux de proposer à nouveau ces expériences ».

Cette année, les Apple Creative Pros animeront une nouvelle activité, à savoir Labo artistique : l’aventure d’une création de BD en famille. Après avoir imaginé une histoire sur la protection de la planète, les enfants et leurs accompagnants explorent les environs de l’Apple Store pour trouver l’inspiration. Ils utilisent l’iPad Pro et l’Apple Pencil pour prendre des photos et créer une histoire avec des super-héros, et peuvent y ajouter des dessins, des bulles de texte et des autocollants.

En plus de la programmation dans les magasins, Apple propose un nouveau carnet d’activités à télécharger, incluant 20 activités que tous les enfants et leurs proches peuvent faire chez eux sur un iPad pour apprendre et stimuler leur créativité.