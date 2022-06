CharLAB, chaine YouTube bien connue pour ses démontages d’appareils Apple, a entièrement désossé le tout récent adaptateur Apple de 35W à deux ports USB-C, ici dans sa version Compact. Après une assez longue séquence d’ouverture de l’accessoire, on se retrouve donc nez à nez avec deux circuits d’alimentation à découpage placés en symétrie l’un par rapport à l’autre. On distingue aussi assez aisément les trois condensateurs électrolytiques primaires ainsi qu’une prise d’entrée CA soudée au circuit imprimé et connectée à la broche via des plaques métalliques.



Le bricoleur de CharLAB estime que cette conception facilite l’adaptation de l’adaptateur (hum…) aux différentes regions géographiques. Le contenu de la vidéo est plutôt très technique et devrait donc plaire beaucoup aux férus d’électronique et de bidouilles.

