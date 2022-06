Lors de la keynote d’introduction de la WWDC 2022, Apple a dévoilé son CarPlay 2.0, une version beaucoup plus riche, limite futuriste, de l’interface d' »iOS pour voiture » que l’on avait l’habitude de voir jusqu’à présent. Lors de cette présentation, les plus observateurs ont remarqué que le constructeur Mercedes-Benz figurait dans la liste des sociétés partenaires d’Apple sur le CarPlay. Une interview accordée par le CEO du groupe allemand au site The Verge laisse pourtant comprendre qu’Apple a peut-être un peu abusé de la recette marketing. A plusieurs moments de l’interview en effet, Ola Källenius a clairement indiqué que CarPlay dans les véhicules Mercedes-Benz n’était pas à l’ordre du jour, du moins pas dans un avenir proche.

« Nous verrons ce que nous ferons avec. Nous devrons en discuter. » précise le CEO, qui ajoute plus loin ne pas être vraiment étonné de retrouver le logo de son entreprise sur la séquence de présentation de CarPlay : « Nous avons une très bonne relation avec eux et nous avons décidé très tôt que CarPlay était une fonction que nous clients voudraient utiliser. Nous devrons discuter pour voir comment enrichir cette relation. » En d’autres termes, rien n’est encore fait, alors qu’Apple laisse entendre qu’un accord avec Mercedes-Benz est pour ainsi dire plié.

Plus inquiétant sans doute dans l’optique de « discussions » sur l’intégration de CarPlay dans les véhicules de la marque allemande, Ola Källenius nne semble pas vraiment convaincu que la proposition d’Apple soit assez complète : « Vous pouvez choisir d’avoir CarPlay dans nos voitures si c’est plus pratique pour vous. Cela couvre certaines, mais pas toutes les fonctions de la voiture. Je doute que ce sera le cas un jour, parce que chaque constructeur a sa propre interface pour toutes ces fonctions. ». Le CarPlay 2.0 dans les véhicules Mercedes-Benz, ce n’est (vraiment) pas gagné, ce qui est presque dommage sachant que le tableau de bord Hyperscreen développé par Mercedes semble parfaitement adapté aux nouvelles possibilités d’interface de CarPlay.