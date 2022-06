Il fallait s’y attendre : les géants de la tech se sont rassemblés derrière la bannière du Metaverse Standards Forum, une sorte de consortium qui « rassemble des entreprises et des organismes de normalisation afin de favoriser l’alignement sur les exigences et les priorités des normes d’interopérabilité du métaverse, et ainsi accélérer leur développement et leur déploiement grâce à des projets pragmatiques ».

Plus de 35 sociétés participent déjà à cette organisation, soit 0xSenses, Academy Software Foundation, Adobe, Alibaba, Autodesk, Avataar, Blackshark.ai, CalConnect, Cesium, Daly Realism, Disguise, la Fondation Enosema, ‌Epic Games‌, la Fondation Express Language, Huawei, IKEA, John Peddie Recherche, Khronos, Lamina1, Maxon, Meta, Microsoft, NVIDIA, OpenAR Cloud, Open Geospatial Consortium, Otoy, Perey Research and Consulting, Qualcomm Technologies, Ribose, Sony Interactive Entertainment, Spatial Web Foundation, Unity, VerseMaker, Wayfair, le Web3D Consortium, le World Wide Web Consortium (W3C) et la XR Association.

Le seul absent de marque, dont on attend pourtant impatiemment le premier casque VR forcément très haut de gamme, n’est autre qu’Apple. Certes, le californien a pris pour habitude de jouer sa propre partition technologique, mais il y a peut-être ici une autre explication : Tim Cook ne serait pas très chaud pour le Métavers, et globalement refuserait de promouvoir une technologie de réalité mixte qui couperait durablement l’utilisateur du monde réel. On peut certes y voir une forme de stratégie marketing permettant à Apple de se différencier de la concurrence (comme les vantardises d’Apple sur les actions « écologiques » du groupe ou la défense de la confidentialité des données dans iOS), mais au final, cela signifie aussi qu’Apple ne « vendra » probablement ses futures services/apps VR ou XR comme une forme de matrice 2.0.