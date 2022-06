Voilà une information qui tombe à pic après que l’on ait appris qu’Apple refusait d’intégrer le consortium Metaverse Standards Forum de standardisation du Métavers. Tim Cook en personne s’est en effet exprimé sur le sujet lors d’une interview accordée à China Daily USA : « Je suis incroyablement enthousiasmé par la RA, comme vous le savez peut-être », a ainsi déclaré le CEO au China Daily, « et l’essentiel pour toute technologie, y compris la AR, est de placer l’humanité au centre de celle-ci. Et c’est ce sur quoi nous nous concentrons chaque jour ».

In this @ChinaDailyUSA interview, @tim_cook was asked about AR and VR headsets…watch his response…  Reality 🥽 is coming@mingchikuo @Scobleizer @CharlieFink @SkarredGhost @CapStark7 pic.twitter.com/tJz5j9dBVB

— Cæsar (@cesarberardini) June 22, 2022