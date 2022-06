Un gain devrait avoir lieu au niveau de la batterie des différents iPhone 14. Mais si l’on en croit une fuite venant de Chine, l’iPhone 14 Pro Max ne bougera par rapport à son prédécesseur. En réalité, il verrait sa batterie être légèrement réduite.

Concept

L’iPhone 14 aurait une batterie avec une capacité de 3 279 mAh, contre 3 227 mAh sur l’iPhone 13. Ce serait donc une hausse assez légère, à savoir 1,61%. De son côté, l’iPhone 14 Pro aurait une batterie de 3 200 mAh, là où son prédécesseur en a une de 3 095 mAh, ce qui représenterait une hausse de 3,39% d’un modèle à l’autre. Pour sa part, l’iPhone 14 Pro Max aurait une batterie de 4 323 mAh. L’iPhone 13 Pro Max en a une de 4 352 mAh.

Il y a aussi le cas de l’iPhone 14 Max qui aurait une batterie de 4 325 mAh. Mais il n’est pas vraiment possible de faire une comparaison avec un modèle existant parce que ce sera un « nouveau » modèle. En effet, on retrouvera un écran de 6,7 pouces, mais ce ne sera pas un modèle Pro. Dans le même temps, Apple va tirer un trait sur le modèle mini.

iPhone 14 series battery capacity, note that this is not confirmed.

14 3279 mAh

14 Max 4325 mAh

14 Pro 3200 mAh

14 Pro Max 4323 mAh

Hmmm pic.twitter.com/Rywrb77EBk

— ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) June 22, 2022