Au mois d’août 2021, le citoyen britannique Owain Davies a laissé tomber son iPhone dans la rivière Wye tout prés de Cinderford au Gloucestershire (Angleterre). Davis pratiquait le Kayak au moment où son iPhone a malencontreusement glissé au fond de l’eau. Pour l’infortuné kayakiste, l’affaire est définitivement pliée, et il n’est pas question de retrouver l’iPhone dans ces eaux glaciales.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là : plus tôt au mois de juin de cette année, Miguel Pacheco, un autre kayakiste, a retrouvé par le plus grand des hasards l’iPhone égaré au fond de la rivière Wye. Ce dernier a rapporté le mobile chez lui, l’a séché et a publié des images en ligne en espérant que le propriétaire du précieux se manifeste.

L’iPhone était alors rempli d’eau, et Miguel Pachero ne nourrissait pas vraiment d’espoir de le faire marcher de nouveau. Pourtant, après une longue période de séchage et une nuit passée en charge, l’iPhone a affiché sur sa page d’accueil l’image d’un homme et d’une femme sous la date du 13 août 2021, soit le jour où l’iPhone était tombé à l’eau ! « Je ne pouvais juste pas y croire » dira Pacheco.

Finalement, des amis de Davis finirent par reconnaitre l’appareil (grâce à sa page d’accueil) et avertirent l’intéressé. Pour information, les iPhone récent son certifiés IP68, ce qui signifie qu’ils peuvent résister à une immersion prolongée à 1,5m de profondeur pendant juste 30 minutes. 30 minutes, pas 10 mois. Ce n’est pas la première fois qu’un iPhone continue de fonctionner après des mois d’immersion dans l’eau d’une rivière ou d’un lac. Au mois d’août 2021, un iPhone était ainsi récupéré après un an passé au fond d’un lac.