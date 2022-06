Une nouvelle offre permet d’avoir Apple Music gratuit pendant 3 mois. C’est valable aussi bien pour l’offre standard (une personne) que l’offre familiale (six personnes).

Comment avoir Apple Music gratuitement

Pour avoir Apple Music gratuit pendant 3 mois, rendez-vous sur cette page du site de Groupon, choisissez la formule individuelle ou famille puis appuyez sur le bouton « Acheter ». Pas d’inquiétude, vous ne serez pas débité puisque c’est gratuit. Il est d’ailleurs bien indiqué que le prix est de 0€. Connectez-vous ensuite via votre compte Groupon ou utilisez le mode invité. Il ne vous reste plus qu’à renseigner votre adresse e-mail pour recevoir le code.

Dans l’e-mail, un bouton « Voir le coupon » apparaît. Appuyez dessus et appuyez une nouvelle fois dessus sur la page qui s’ouvre. Si tout se passe, l’application Musique va s’ouvrir avec un code promo qui s’affiche, vous permettant d’avoir les 3 mois gratuits à Apple Music. Vous n’avez plus qu’à valider et le tour est joué.

Quelques éléments sont à prendre à compte. L’offre est uniquement valable pour les nouveaux membres ou ceux qui ont déjà eu un abonnement dans le passé. Pour leur part, ce sera 2 mois offerts. Pour ce qui est des personnes qui ont un abonnement en cours, ils n’ont pas le droit à la promotion.

Deux mois offerts ici parce qu’il y a eu un abonnement dans le passé

Aussi, il est bon de noter que l’abonnement individuel à 9,99€/mois ou famille 14,99€ s’enclenche automatiquement après les trois mois offerts. Mais vous pouvez l’annuler juste avant la fin de la promotion pour éviter de payer.