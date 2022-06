Les plus observateurs et Apple-maniaques ont remarqué que dans l’épisode 2 de la troisième saison de For All Mankind, les acteurs utilisaient un Newton MessagePad ! En fait, cet appareil mythique qui date des années 90 (et préfigure nos smartphones modernes) sert uniquement de « coque » dans laquelle a été glissée un iPhone 12 Pro Max.

Cette précision a été apportée par Ben McGinnis, l’un des producteurs de la série. Forcément, le modèle Newton MessagePad de la série devait avoir un bien meilleur niveau d’affichage que le modèle de 1993.

Tech advances faster in 1990s @forallmankind_ alt-history! All us @Apple nerds had a blast creating (& playing with) our modified Newton’s removable camera & video calls! Props even fit an #iPhone 12 Pro Max inside. The #Newton POV angles in the show were #shotoniphone #Apple pic.twitter.com/wASQcG7Qw9

— Ben McGinnis (@bengmcg) June 23, 2022