Le MacBook Pro M2 et le modèle avec la puce M1 sont quasiment un copier-coller. Le seul changement est la puce. Du coup, peut-on mettre la carte mère du nouvel ordinateur portable sur l’ancien et espérer qu’il démarre ?

Le YouTubeur Luke Miani a fait le test en démontant le MacBook Pro M2 et en retirant la carte mère. Il a fait de même avec le modèle M1. Premier constat : les deux cartes mères sont identiques visuellement parlant, à tel point qu’il est possible de les passer d’un Mac portable à un autre. Mais ça s’arrête là. En effet, le MacBook Pro M1 avec la carte mère du modèle M2 ne s’allume pas, et vice-versa.

Le vidéaste a tenté diverses opérations, comme remplacer le bouton pour Touch ID pour le faire correspondre à la carte mère ou passer par le mode DFU et Apple Configurator pour réaliser une restauration complète. Mais rien ne fonctionne à l’arrivée et la machine ne s’allume pas. Bien entendu, tout fonctionne normalement quand les cartes mères seront remises dans leur Mac respectif.

Bien évidemment, personne ne va s’amuser à acheter un MacBook Pro M2 juste pour mettre la carte mère dans le modèle M1. Mais l’idée ici était de faire un test, étant donné que les deux machines sont presque un copier-coller.