L‘iPhone 14 est sur les rails pour la rentrée de septembre. En coulisses c’est le branle-bas de combat pour la production de masse des iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Foxconn est le grand ordonnateur de l’assemblage des différents composants de l’iPhone, et durant cette période, doit disposer d’une armada d’ouvriers conséquente afin de parvenir à produire dans un temps restreint des dizaines de millions d’iPhone 14.

Et justement, le fournisseur manque encore de bras malgré le démarrage anticipé du programme d’embauche, au point que les bonus déjà prévus ont encore été augmentés. Foxconn propose ainsi désormais de donner un bonus de 1345 dollars aux nouveaux embauchés de son usine de Zhengzhou, ce qui en Chine représente un montant extrêmement conséquent (et sans doute encore plus lorsqu’on est salarié d’un usine d’assemblage). Les incitations financières étaient jusqu’ici de 1193 dollars, mais Foxconn se donne sans doute encore un peu de marge puisque le bonus avait même atteint 1521 dollars an août 2021.