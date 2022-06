Nous ne cessons de le dire ici : Apple TV+ propose des programmes de qualité, voire de très grande qualité. Et nous ne sommes pas les seuls à le dire : l’Oscar pour CODA, Rolling Stones qui considère For All Mankind comme la série de l’année passée, Severance qui cumule les notes et avis les plus positifs jamais vus sur une série depuis plusieurs années, Planète Préhistorique qui crée la sensation, etc. Cette qualité se traduit aussi dans le rating IMDb. La société d’analyse Self Financial a utilisé la célèbre base de données pour arriver à la conclusion qu’Apple TV+ restait le service de SVoD dont les contenus étaient les mieux notés (à la fois par les critiques et les utilisateurs), et ce pour la seconde année de suite !

Apple TV+ domine ainsi la concurrence « qualitativement » parlant, avec une moyenne IMDb de 7,08 pts en 2022, en légère baisse par rapport à 2021 (7,24 pts). Derrière, on retrouve sans surprise HBO Max (6,88 pts /6,95 pts en 2021), Peacock (6,76 pts), Hulu (6,72 pts/6,74 pts en 2021), Disney + (6,71 pts/ 6,77 pts en 2021), à égalité Amazon Prime Video et Netflix (6,62 pts), et pour finir le bal des plateformes Paramount+ et son tout petit 6 de moyenne IMDb.

Plus fort encore, Apple TV+ domine largement dans des catégories de contenus où l’on attendait plutôt certains concurrents. Les 7,34 pts dans la catégorie drame n’étonnent pas vraiment, mais Apple TV+ est aussi la plateforme la mieux notée dans les catégories Action, Aventure et films de guerre bien qu’elle ne dispose que de 15 contenus pour ces trois catégories. ! Petite surprise aussi, Apple TV+ surclasse Disney+ dans la catégorie des programmes pour la jeunesse (7,34 pts).

La qualité ne fait pas tout cependant : HBO Max reste la plateforme la plus rentable pour ceux qui veulent regarder BEAUCOUP de films de qualité, avec pas moins de 23 métrages bénéficiant d’un rating « excellent » (8 et au delà) pour chaque euro d’abonnement dépensé. Quant à Netflix, tout n’est pas perdu : force de la quantité oblige, le service propose 2,7 fois plus de séries d’excellentes qualité que son principal concurrent HBO Max. S’il n’y avait pas aussi un nombre assez mirifique de programmes moyens voire de bouses, nul doute que la firme au N rouge serait bien mieux classée dans le résultat final.

