Apple propose aujourd’hui la bêta 4 (build 19G5056c) d’iOS 15.6 sur iPhone et d’iPadOS 15.6 sur iPad. Elle arrive deux semaines après la précédente version et se veut pour l’instant disponible auprès des développeurs.

Les premières bêtas d’iOS 15.6 n’ont pas ajouté de nouveautés. A voir si la version distribuée aujourd’hui en propose, mais cela semble peu probable. Il est possible qu’iOS 15.6 soit l’ultime mise à jour d’iOS 15 et Apple se focalise sur la correction de bugs et les améliorations générales.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas d’iOS 15 pour les développeurs, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez télécharger la bêta 4 d’iOS 15.6.

Certains d’entre vous attendre probablement la prochaine bêta d’iOS 16 et non d’iOS 15.6. Il faut encore attendre. Apple a proposé la bêta 2 la semaine dernière et la logique voudrait que la suivante arrive la semaine prochaine. En effet, Apple a un rythme bihebdomadaire. On passera à un rythme hebdomadaire dans le courant d’août, quand la version finale ne sera pas loin.

Dans le même temps, Apple propose la bêta 4 (build 19U5056c) de watchOS 8.7 pour l’Apple Watch et la bêta 4 (build 19M5056c) de tvOS 15.6 pour l’Apple TV. Pour sa part, le Mac a déjà eu le droit il y a quelques jours à la bêta 4 de macOS 12.5.