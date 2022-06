Le ton monte : la FCC (Federal Communications Commission) a demandé à Apple et à Google de retirer l’app TikTok de l’App Store et du Play Store à cause des mauvaises pratiques du réseau social concernant la gestion des données. Cette requête intervient quelques jours après qu’un article de BuzzFeed News ait affirmé que l’équipe technique de l’app située en Chine avait bien accès depuis le mois de janvier 2022 aux données des utilisateurs américains du réseau social. Pour rappel, TikTok appartient à ByteDance, un éditeur de logiciel basé à Pékin.

L’article de BuzzFeed se terminait sur la conclusion logique que TikTok représentait un risque « inacceptable pour la sécurité nationale ». Ce n’est pas la première fois est accusés de siphonner les données des utilisateurs hors Chine à des fins… qui restent encore assez mystérieuses. Des mesures avaient été prises pour couper l’accès aux données, mais il semble donc que la récolte a redémarré depuis plusieurs mois, déclenchant l’ire de la FCC.