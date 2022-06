Apple TV+ propose aujourd’hui un teaser pour la saison 3 de la série See avec Jason Momoa. Le service de streaming annonce dans le même temps que ce sera la dernière saison.

Jonathan Tropper, le showrunner et producteur exécutif de la série, a fait la déclaration suivante pour boucler le projet :

Nous sommes ravis de partager ce dernier chapitre épique de See, qui offre tout le drame intense, l’action passionnante et l’émotion sincère que les fans attendent, ainsi que ce que nous pensons être une conclusion profondément satisfaisante de notre histoire. Construire un monde sans vue était un défi particulièrement unique et continu qui a été relevé grâce à la collaboration passionnée et réfléchie d’une équipe phénoménalement talentueuse et diversifiée, devant et derrière la caméra. La série a été un travail d’amour monumental pour toutes les personnes impliquées, et nous sommes éternellement reconnaissants de la façon dont See a été adoptée par les téléspectateurs du monde entier.

See se déroule dans un futur brutal et primitif, des centaines d’années après que l’humanité a perdu la capacité de voir. Dans la troisième saison, près d’un an s’est écoulé depuis que Baba Voss (Jason Momoa) a vaincu son frère ennemi Edo et fait ses adieux à sa famille pour vivre à distance dans la forêt. Mais lorsqu’un scientifique trivantien met au point une nouvelle forme dévastatrice d’armement visuel qui menace l’avenir de l’humanité, Baba retourne à Paya pour protéger une fois de plus sa tribu.

La saison 3 de See fera ses débuts sur Apple TV+ le 26 août prochain. Il y aura huit épisodes au total, avec un nouvel épisode chaque vendredi.