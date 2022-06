L’Europe est à l’honneur sur l’App Store et plus exactement les petits développeurs, avec Apple qui leur propose une mise en avant avec « À la rencontre des fondateurs ». Une mise en avant aura également lieu dans les e-mails d’Apple et sur les réseaux sociaux.

Actuellement, « À la rencontre des fondateurs » recense neuf développeurs/studios européens, dont Turborilla, Snowprint Studios et Nada Studio. Apple les a sélectionnés en raison de leur potentiel de croissance, d’innovation et de la façon dont leurs applications peuvent refléter les pays dans lesquels elles sont basées.

Voici la liste des applications mises en avant :

Voici ce qu’Apple indique dans sa description :

Si vous pouviez proposer une idée de génie pour une nouvelle app ou un nouveau jeu, quelle serait-elle ? L’App Store abrite d’innombrables apps et jeux brillants, qui sont tous nés d’un éclair de génie de la part de personnes créatives qui aspiraient à rendre la vie plus heureuse, plus simple et plus amusante.

Pour cette série d’articles, on a sélectionné des apps qu’on adore et on a discuté avec leurs talentueux créateurs pour découvrir ce qui les motive et les inspire.