Les applications de réalité augmentée sont encore très loin d’être rentrées dans notre quotidien, et dans le secteur du jeu, ce mode de représentation ne fait pas vibrer les masses hormis l’exception Pokemon Go. Niantic, à qui l’on doit justement Pokémon Go, ne parvient pas à renouveler l’exploit : Harry Potter: Wizard Unite a été un un tel fiasco que les serveurs du jeu ont été arrêtés, Le jeu AR The Witcher est dans l’abandon le plus total, et l’on a pas vraiment l’impression que Pikmin Bloom déchaine les passions.

Ces difficultés se traduisent dorénavant dans les résultats du studio, si bien que Niantic vient de prendre la lourde décision de licencier 8% de ses effectifs, ce qui représente environ 90 postes. Une autre décision illustre la violence du coup de grisou qu’affronte aujourd’hui le studio américain : 4 des projets en cours de développement chez Niantic ont été tout simplement abandonnés, dont Transformers: Heavy Metal et Hamlet. NBA All World, qui a été annoncé il y a quelques jours, n’est bien sûr pas concerné par cette purge. Niantic doit sans doute espérer que l’arrivée des lunettes AR redonne un peu de souffle au secteur de la AR ; encore faut-il que le studio soit toujours en vie lors du lancement des lunettes AR de Meta ou d’Apple…