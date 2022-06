Une nouveauté sympathique d’iOS 16 sera la possibilité de payer son carburant directement depuis CarPlay et donc l’écran central de sa voiture. Cela évitera de devoir tout géré depuis la pompe.

Les entreprises de carburant proposeront des applications individuelles que les utilisateurs devront installer sur leur iPhone pour avoir un accès depuis CarPlay. En saisissant à l’avance les informations relatives au paiement dans l’application iPhone, les utilisateurs pourront activer une pompe et acheter rapidement du carburant directement depuis l’écran central de leur voiture.

La société pétrolière HF Sinclair a déclaré à Reuters qu’elle prévoyait d’adopter la nouvelle fonctionnalité CarPlay pour iOS 16. « Nous sommes enthousiasmés par l’idée que les consommateurs puissent naviguer jusqu’à une station Sinclair et acheter du carburant depuis l’écran de navigation de leur véhicule », a déclaré Jack Barger, vice-président du marketing de la société. De même, Donald Frieden, PDG de P97 Networks, a déclaré qu’il avait reçu des appels de compagnies pétrolières qui souhaitaient rendre leurs applications disponibles dans CarPlay.

Les Américains devraient donc pouvoir rapidement en profiter, reste à voir maintenant ce qu’il va se passer en France et dans les autres pays. Peut-on s’attendre à ce que Total, Esso, BP, Shell et les différentes enseignes (Intermarché, Carrefour, Leclerc, Auchan, etc) fassent le nécessaire pour que les Français puissent payer leur carburant directement depuis CarPlay avec iOS 16 ? Réponse dans quelques mois.