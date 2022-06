L‘iPhone bénéficie actuellement d’une super cote en Chine, et les dernières données du Shopping Festival chinois publiées par Strategy Analytics confirment l’état de grâce que connait actuellement l’iPhone dans le pays des Xiaomi, Oppo et Huawei. Le Shopping Festival, c’est une immense journée de soldes qui s’est déroulée le 18 juin dernier. Et c’est peu dire que l’iPhone a surdominé les ventes dans le secteur électronique : Peng Peng, analyste pour Strategy Analytics estime ainsi que la firme de Cupertino a écoulé près de 7 millions d’iPhone durant cette seule journée, ce qui correspondrait à un chiffre d’affaires de 6,3 milliards de dollars.

En volume de ventes, 46% de Pdm est revenu à l’iPhone, et c’est encore plus impressionnant en terme de revenus puisque l’iPhone a croqué 66% du chiffre d’affaires généré par les ventes de smartphones le jour du Shopping Festival ! On apprend aussi que 49% des ventes de smartphones ce jour là ont été réalisées via le site JD.com, suivi par TMall et Taobao (30% à eux deux).