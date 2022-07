Apple TV+ annonce fièrement qu’il participera pour la première fois à la San Diego Comic-Con. Cet événement annuel qui touche de près ou de loin l’univers des comics, de la pop culture et plus encore aura lieu du 21 au 24 juillet cette année.

La Comic-Con est composée de plusieurs panels pour chaque élément et Apple TV+ participera à plusieurs d’entre eux. Les panels réuniront les acteurs et les équipes créatives des séries Severance, For All Mankind, Mythic Quest, ainsi qu’un moment où participeront certains conteurs issus des séries See, Invasion, Foundation et For All Mankind, qui partageront avec les fans leur vision de la construction du monde.

En complément, les personnes présentes auront l’occasion de se faire « couper » en s’immergeant dans le monde de Lumon Industries lors d’une installation innovante façon Severance au Hard Rock Hotel. L’expérience emmènera les nouveaux employés de Lumon à travers leur première journée à l’étage où tous leurs sens seront sollicités s’ils espèrent être réunis avec leur « outtie » (en référence à la série Severance).

Reste à savoir si Apple TV+ prépare des surprises avec l’annonce de nouvelles séries. Le service de streaming ne dit rien à ce sujet pour l’instant. Mais la San Diego Comic-Con est généralement l’occasion d’avoir des annonces ou des bandes-annonces de contenus déjà annoncés. À voir donc ce qu’Apple nous réserve.