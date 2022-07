La dernière publicité pour l’Apple Watch Series 7 met en avant la solidité de la montre connectée. Sur une patinoire, un terrain de tennis, en VTT, sur un ring et plus généralement dans la vie quotidienne, l’Apple Watch Series 7 résiste à tout : chocs, éclaboussures diverses, vibrations, immersion involontaire, etc. La montre connectée d’Apple n’a pourtant pas été spécifiquement conçue pour être anti-choc, mais la conception unibody a depuis longtemps démontré ses qualités de résistance (ne reproduisez pas ça chez vous ceci dit), qu’il s’agisse du Mac, de l’iPhone ou de l’Apple Watch donc.

Ceci étant dit, il ne faut pas oublier que la réalité est souvent plus dure qu’un clip de pub : les forums regorgent de commentaires sur des écrans d’Apple Watch ou d’iPhone brisés nets après avoir seulement heurté le rebord d’une table…

L’Apple Watch Series 7 est disponible à la vente sur Amazon au prix de 409 euros.