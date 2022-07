Tout ne se passe pas exactement comme prévu au niveau de l’assemblage de l’iPhone 14, avec Apple et ses partenaires qui seraient dans l’obligation de revoir à la baisse le volume de production de l’ordre de 10% selon Digitimes.

Le problème a commencé lorsque TSMC (qui assemble les puces Apple) a vu trois clients importants ajuster leurs commandes, aggravant ainsi la situation des semi-conducteurs. Avec les pénuries en cours, ces clients n’ont pas pu poursuivre leurs activités comme si de rien n’était. Toutefois, les perspectives devraient s’améliorer avec le temps, TSMC restant optimiste pour le reste de l’année. Digitimes mentionne comment les commandes pour l’iPhone 14 devraient être conformes aux attentes du fournisseur.

« La production de masse des d’iPhone 14 d’Apple a commencé, mais l’objectif d’expédition de la première vague de 90 millions d’unités a été réduit de 10% », indique le site qui dispose de sources au niveau des usines de production.

Cette nouvelle pourrait être (un peu) embêtante au vu des dernières informations concernant le prochain smartphone d’Apple. Hier, l’analyste Ming-Chi Kuo a noté que la demande pour l’iPhone 14 sera plus importante en Chine que celle de l’iPhone 13. Cela devrait donc se traduire par un volume de vente plus conséquent et Apple va avoir besoin d’un stock important pour répondre à la demande.