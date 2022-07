Une promotion est en cours avec des écouteurs Beats Flex offerts pour tout étudiant qui s’abonne à Apple Music. Mais comme vous pouvez vous en douter, il y a des conditions.

Les étudiants avec Apple Music peuvent avoir des Beats Flex offerts

La première condition est que les Beats Flex seront uniquement offerts aux étudiants qui souscrivent pour la première fois à Apple Music. Ceux qui ont déjà eu un abonnement dans le passé ou ont un abonnement en cours ne sont pas éligibles. Aussi, le fait de choisir un abonnement autre que celui pour les étudiants ne permet pas de profiter de l’offre.

Ensuite, Apple fait savoir que les écouteurs seront offerts uniquement après le paiement du premier mois d’abonnement. Il n’est donc pas possible de sourire à Apple Music pour les étudiants et immédiatement réclamer la paire d’écouteurs. Cela ne fonctionnera pas, il faut laisser un délai d’un mois. Apple contactera les étudiants par e-mail pour leur dire la procédure à suivre afin d’avoir les Beats Flex. Ils pourront choisir la couleur de la paire selon le stock au moment de la demande.

Un autre point qui va déranger le plus de monde : l’offre est uniquement disponible aux États-Unis et au Royaume-Uni. Pourquoi pas en France et dans les autres pays ? Mystère pour l’instant.

Apple Music pour les étudiants coûte 5,99€/mois depuis peu et non plus 4,99€/mois. Quant aux Beats Flex, leur prix est de 69,95€. Voici leurs points forts selon Apple :