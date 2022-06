La hausse de prix de l’offre étudiante d’Apple Music est maintenant une réalité en France, avec un tarif de 5,99€/mois au lieu de 4,99€/mois. Il s’agit du premier changement de prix depuis le lancement du service de streaming en 2014.

Apple Music avait déjà augmenté le prix pour l’offre étudiante dans quelques pays le mois dernier. Aujourd’hui, de nouveaux s’ajoutent à la liste, dont la France, la Belgique, la Suisse (7,50 CHF au lieu de 6,50 CHF) ou encore le Japon. Il est possible que d’autres régions soient également concernées.

Pourquoi cette hausse de prix ? Apple ne donne pas d’explications, il est donc difficile de le savoir. Certains pourraient penser au cours de l’euro. Mais les hausses le mois dernier ont concerné des pays avec divers devises, donc la raison doit être une autre.

Pour rappel, il est nécessaire de prouver que vous êtes bien un étudiant pour profiter du tarif réduit sur Apple Music. La vérification de l’éligibilité passe par Unidays.

Les autres formules ne bougent pas. On reste toujours à 9,99€/mois pour l’offre standard qui concerne une personne et 14,99€/mois pour l’offre familiale (jusqu’à 6 personnes). On peut également évoquer l’offre Voice à 4,99€/mois pour uniquement contrôler Apple Music à la voix avec Siri, sans possibilité d’avoir accès à l’application.