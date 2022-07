C’est confirmé, et ce n’est pas une surprise. Comme chaque année depuis 2016, Tim Cook participera à l’édition 2022 de la Sun Valley Conference, plus communément surnommée « le camp d’été pour milliardaires ». Comme son nom l’indique, la Sun Valley Conference est organisée dans la ville-station balnéaire Sun Valley située dans l’Idaho. Les milliardaires présents sur place, principalement des CEO de grosses sociétés de la tech américaine, profitent de ces quelques jours pour négocier de juteux contrats, entre deux parties de golf ou une séance mouvementée de rafting. L’ambiance informelle de l’endroit favorise les discussions et aplanie les quelques obstacles…

Il se murmure ainsi que Tim Cook a profité de la Sun Valley Conference pour négocier des droits d’exclusivité de contenus Apple TV+, et l’on sait désormais que les rachats d’ABC par Disney (en 1995) et du Washington Post par Jeff Bezos (en 2013) ont été « topés » lors de la conférence annuelle. Lors de cette édition 2022, outre Tim Cook, la Sun Valley Conference réunira Elon Musk (CEO de Tesla), Mark Zuckerberg (CEO de Meta), Andy Jassy (CEO d’Amazon) ou bien encore Sundar Pichai (CEO d’Alphabet/Google). La Sun Valley conference se tiendra du 5 au 9 juillet.