Pas un mais deux analystes, Ross Young de DSCC et Jeff Pu d’Haitong International Securities affirment qu l’Apple Watch Series 8 sera disponible en 3 tailles d’écran, dont un écran plus grand de 5% que ceux des modèles actuels. L’Apple Watch Series 8 serait donc aussi proposée avec un écran de 1,99 pouces et le fournisseur Luxshare aurait seul en charge la production de ce modèle.

1,99 pouces (pour 50,5mm de boitier), c’est nettement plus grand que les 1,69 pouces de l’Apple Watch Series 7 41mm, et c’est juste un poil au dessus des 1,9 pouces du modèle 45 mm (0,089 pouces de plus exactement). Il semble difficile à croire qu’Apple commercialisera un modèle supplémentaire pour une aussi faible différence de diagonale d’écran, mais après tout, pourquoi pas ? Il est aussi possible que cette Apple Watch un peu plus grosse soit la fameuse toquante « solidifiée » baptisée Explorer Edition et conçue spécifiquement pour les activités de plein air ainsi que les conditions un peu difficiles.

Dernière hypothèse, l’Apple Watch Series 8 et son « grand écran » 1,99 pouces disposerait d’une dalle totalement plane, ainsi que l’annoncent d’ailleurs certaines rumeurs… Faites vos paris