Seconde grosse mise à jour pour notre application de développement Swiftly (iPhone/iPad /macOS), qui est disponible en version 1.2 depuis ce week-end. Nous avons ajouté 5 nouveaux chapitres : Génériques, Map / filter / reduce, les ensembles, Guard & Defer, Gestion des erreurs. Nous avons aussi corrigé quelques coquilles signalées par les utilisateurs.

Pour rappel, Swiftly, une application qui vous permettra d’apprendre à coder en swift depuis votre iPhone, iPad ou macOS. L’application, qui est en français, comprend plus de 400 mini-cours et exercices interactifs.

Swiftly vous propose 26 chapitres Swift avec de petites leçons où vous devez écrire votre propre code Swift ! L’application commence par les bases et suppose que vous n’avez aucune expérience de programmation préalable. Et si vous avez un niveau intermédiaire ou avancé, l’application est également une excellente ressource pour revoir des centaines de notions très rapidement et facilement.

👉 Télécharger l’application Swiftly

C’est le moment ou jamais de profiter de la promotion de lancement à 7,99€ au lieu de 9,99€, jusqu’à la fin de la semaine. Faites vous une idée de l’application en essayant les 2 premiers chapitres gratuitement (31 exercices).