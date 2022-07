Dans un contexte de tensions diverses sur la supply chain d’Apple, les délais de livraison sont une donnée assez fiable permettant d’estimer la fluidité du circuit de vente. Si les délais sont trop longs, cela peut même impacter in fine sur les résultats financiers trimestriels. L’analyste Samik Chatterjee de la banque d’affaires J.P Morgan a mis son nez dans les délais de livraison des produits Apple les plus importants, et il en ressort que la firme de Cupertino ainsi que ses fournisseurs sont parvenus à accélérer la production.

Ainsi, les délais de livraison pour un Mac tombent désormais en dessous du mois (en moyenne) tandis que l’acheteur d’un iPad ne devra attendre qu’une douzaine de jours avant de recevoir sa tablette. Quant aux AirPods, ils sont chez vous en deux jours à peine. L’iPhone 13 et 13 Pro sont livrables en 4 jours en moyenne, là encore un délai vraiment court qui fait dire à Samik Chatterjee que l’impact des contraintes sur la supply chain sera limité sur le trimestre d’avril à juin. L’analyste estime donc que le manque à gagner par rapport à une situation « normalisée » sera en dessous des 4 à 6 milliards de dollars annoncés par Apple