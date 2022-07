Face à la fronde de l’Europe et des associations de défense des citoyens et de la vie privée, Apple avait retiré sa solution de scan de contenus iCloud ou de messages avant et après envoi, l’objectif étant de détecter les contenus pédopornographiques voire d’alerter les autorités si besoin. Le Royaume-Uni pourrait remettre la « solution » d’Apple au goût du jour avec la dernière proposition d’amendement du Online Safety Bill (OSB), la loi britannique qui encadre les « bonnes » pratiques en ligne.

L’amendement prévoit en effet que les éditeurs de messagerie mobile retirent les contenus CSAM (child sexual abuse material), y compris dans les messageries chiffrées de bout en bout. Les éditeurs ou fabricants qui ne mettraient pas en place des mesures efficaces (des spywares autorisés en somme) pourraient faire face à des amendes équivalentes à 10% de leur chiffre d’affaires.

L’identification des contenus illicites se ferait avant ou après envoi, ce qui de facto détruirait la notion même de messagerie chiffrée end-to-end. A noter que cet amendement s’inscrit dans le cadre d’attaques répétées du gouvernement conservateur britannique à l’encontre du chiffrement end-to-end, des attaques portées principalement par la secrétaire d’État à l’Intérieur Priti Patel.