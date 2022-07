Apple propose aujourd’hui un nouveau firmware en bêta pour les AirPods. On passe de la version 5A5282d à 5A5304a. Cela concerne les AirPods 2, 3, Pro et Max.

Dans ses notes, Apple indique que le nouveau firmware en bêta doit améliorer la bascule automatique des AirPods d’un appareil à un autre. Il peut arriver que les écouteurs se connectent au mauvais appareil (iPad au lieu de l’iPhone par exemple) ou changent soudainement d’appareil alors que l’utilisateur n’a rien demandé. La nouvelle version est censée améliorer le comportement général. Il y a également divers correctifs.

Le firmware en bêta est à destination des développeurs et se retrouve sur le site d’Apple. Les développeurs doivent avoir un iPhone sous iOS 16 ou un iPad sous iPadOS 16. Il leur faut également un Mac sous macOS Ventura, la bêta de Xcode 14 et bien évidemment des AirPods compatibles. Il faut connecter l’iPhone au Mac avec un câble Lightning et lancer Xcode 14. Le menu développeur va apparaitre sur l’iPhone et il va devenir possible d’accepter de recevoir les bêtas. Selon Apple, 24 heures peuvent être nécessaires pour que les AirPods installent la nouvelle version.

Apple ne dit pas encore quand la mise à jour pour les AirPods sera disponible pour tout le monde. Mais il est possible qu’elle débarque plus ou moins en même temps que la sortie d’iOS 16 en version finale, à savoir septembre.