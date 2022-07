Free avait promis la VoWiFi sur l’iPhone pour le troisième trimestre de cette année, mais las, il faudra patienter un gros trimestre supplémentaire pour bénéficier de ce nouveau service. L’opérateur français vient en effet de mettre à jour son tableau avec les prochains modèles compatibles, et le calendrier pour l’iPhone passe désormais au mois de décembre 2022. Pour ne rien arranger, l’iPhone 7 et 7 Plus ne sont plus indiqués comme mobiles compatibles VoWiFi. Pourquoi ? Parce que !

Pour rappel, la VoWiFi est une technologie qui permet de passer des appels mobiles (y compris à l’étranger) avec une bonne qualité de réception via une connexion Wi-Fi, ce qui peut avoir une importance cruciale pour les utilisateurs qui se trouvent dans des zones blanches avec un réseau mobile ne dépassant pas une barre (oui, cela existe encore en 2022). Autant dire qu’en France, et au vu des gros trous dans le gruyère de la couverture mobile, ce n’est pas du luxe…