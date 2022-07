Ubisoft vient d’annoncer The Division Resurgence, une version free-to-play du célèbre TPS de Massive Entertainment, mais avec son propre scénario et ses propres personnages. Le jeu se déroulera une nouvelle fois dans le cadre d’un New-York post-apo et devrait apporter un nouvel éclairage à l’arc narratif de The Division et The Division 2. Le gameplay devrait se rapprocher de la version console/PC et si l’on en croit le trailer (réalisé avec le moteur du jeu), la réalisation générale sera de très bon niveau… pour du jeu mobile.

The Division Resurgence sera jouable en solo (toujours dans la peau d’un agent du Strategic Homeland Division),mais devrait favoriser la coopération entre les joueurs. Pour le reste, on en sait pas beaucoup plus, mais les bêta tests du jeu devraient bientôt être disponibles, ce qui permettra sans doute d’en savoir un peu plus sur les arcanes du gameplay et des missions à réaliser.