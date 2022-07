iOS 16 est l’occasion d’avoir un nouvel espace dédié pour ce qui est des récompenses sous forme de badges dans Apple Fitness+. C’est une nouveauté qui est apparue avec la bêta 3 d’iOS 16, disponible depuis hier auprès des développeurs.

Comme le note MacRumors, les récompenses d’activités dans iOS 15 sont obtenues en relevant des défis spécifiques, tels que battre un nouveau record d’anneaux, avoir une semaine d’exercice parfaite ou atteindre 100 objectifs. Ces récompenses peuvent être obtenues avec ou sans les activités d’Apple Fitness+. Mais dans iOS 16, Apple propose aux utilisateurs une nouvelle façon de célébrer leurs réussites.

Les nouvelles récompenses sont liées à des séances d’entraînement et à des catégories spécifiques de Fitness+, et sont identifiables par leur forme unique. On ne sait pas encore combien de récompenses Fitness+ sont présentes, mais il y a des récompenses pour la réussite d’un nombre important d’entraînements, à la fois en matière de nombre total d’entraînements dans les catégories et les catégories individuelles, de séries d’entraînements Fitness+ et de meilleurs entraînements pour les catégories individuelles, ainsi que des récompenses pour la première fois qu’une nouvelle catégorie d’entraînement Fitness+ est terminée.

Les autres nouveautés de la bêta 3 d’iOS 16 sont à retrouver sur cet article dédié.