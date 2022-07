Apple a proposé aujourd’hui la bêta 3 d’iOS 16 sur iPhone et iPadOS 16 sur iPad, c’est l’occasion de découvrir les nouveautés au programme. Pour rappel, la bêta est pour l’instant entre les mains des développeurs. Une version pour les testeurs publics arrivera ce mois-ci..

Les nouveautés de la bêta 3 d’iOS 16

— iOS 16 ajoute un nouveau mode Isolement. Selon Apple, ce mode offre un niveau de sécurité extrême et facultatif aux utilisateurs qui, en raison de ce qu’ils font ou de qui ils sont, peuvent être visés personnellement par des menaces numériques extrêmement sophistiquées, comme celles de NSO Group et d’autres sociétés privées développant des logiciels espions sponsorisés par un État. Plus d’informations sont à retrouver sur cet article dédié.

— La photothèque partagée iCloud est maintenant disponible afin de partager facilement ses photos et vidéos avec sa famille. Plusieurs d’informations sur cet article dédié.

— L’historique de FA (fibrillation auriculaire) est maintenant présent dans l’application Santé. Apple avait annoncé uniquement un support pour les États-Unis, mais l’option d’historique est bien listée en France (et probablement ailleurs).

— La personnalisation de l’écran de verrouillage évolue une nouvelle fois avec maintenant 12 polices d’écriture différentes pour l’heure, dont une qui se veut très fine. À l’inverse, une autre très épaisse est présente.

— Le widget du calendrier sur l’écran de verrouillage n’affiche pas la liste des événements tant que l’iPhone est verrouillé. Le simple fait d’utiliser Face ID le déverrouille et permet d’afficher toutes les informations.

— Pour l’application Rappels, une nouvelle option (qui n’a pas encore été traduite) est conçue pour inclure dans le décompte des badges les éléments en retard et ceux qui sont dus aujourd’hui, plutôt que les seuls éléments dus aujourd’hui.

— Si vous choisissez l’écran de verrouillage avec la Terre, celle-ci bougera automatiquement s’il y a des widgets afin que les deux soient bien séparées.

— Dans Réglages > Général > Informations, vous pouvez maintenant choisir Version d’iOS et avoir des détails sur la mise à jour installée.

— Sur iPad, il y a un nouvel écran d’accueil pour la fonction Stage Manager. Il y a également de nouveaux tutoriels pour vous aider à l’utiliser, ainsi qu’un menu multitâche mis à jour avec un étiquetage amélioré.

Updated multitasking menu in iPadOS 16 beta 3. All the options are labeled now. pic.twitter.com/ILriOaPwQc — Federico Viticci (@viticci) July 6, 2022

— Au moment de choisir un abonnement à iCloud+, un pop-up apparait pour expliquer chaque fonctionnalité.

— Des utilisateurs ont accès au fond d’écran avec les poissons-clowns qui a été utilisé par Steve Jobs lors de la présentation du premier iPhone en 2007. Pour une raison surprenante, tout le monde ne l’a pas.