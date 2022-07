De plus en plus d’utilisateurs se plaignent d’un problème de charge avec l’iPad mini 6 depuis qu’ils ont installé iPadOS 15.5 (disponible depuis le 16 mai dernier). Cela a poussé Apple à ouvrir une enquête, comme l’indique un mémo intercepté par MacRumors et envoyé aux centres de services agréés.

Dans son mémo, Apple indique être au courant que certains utilisateurs rencontrent un problème avec l’iPad mini 6 depuis l’installation d’iPadOS 15.5, avec des cas où la tablette refuse tout simplement de se charger. Le fabricant invite les centres de services agréés à conseiller les clients à faire un redémarrage pour voir si le problème persiste. Mais cela peut ne pas suffire et une mise à jour logicielle sera visiblement nécessaire, d’où l’enquête.

Un point intéressant indiqué par Apple est que le remplacement d’un iPad défectueux par un autre modèle n’est pas forcément une bonne idée pour une raison toute simple : le problème peut aussi exister sur l’autre modèle. Le souci de charge est d’ordre logiciel et non matériel, d’où la nécessité d’une mise à jour pour le résoudre.

Il y a deux bêtas actuellement : une pour iPadOS (iOS) 15.6 et une autre pour iPadOS (iOS) 16. La première version doit être prochainement disponible pour tous, à voir si elle suffira pour corriger le bug, ou s’il faudra attendre une autre mise à jour qui arrivera plus tard.